Chiara Rabbi e Nicolò Zaniolo hanno flirt in corso? Oltre agli indizi social, spunta anche un commento dell'ex corteggiatrice.

Dopo la fine della storia d’amore con Davide Donadei, Chiara Rabbi potrebbe aver ritrovato il sorriso accanto al calciatore Nicolò Zaniolo. Nelle ultime ore, sono spuntati indizi social e anche un commento da parte dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Chiara Rabbi e Nicolò Zaniolo: flirt in corso?

Mentre Davide Donadei sta ritrovando il sorriso accanto ad un’ex di Amici, Chiara Rabbi potrebbe aver messo gli occhi addosso a Nicolò Zaniolo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il calciatore della Roma si stanno scambiando reciproci like social che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei fan. Tra loro c’è un flirt in corso? A parlare degli scambi virtuali è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Chiara e Nicolò: scambi di like Instagram

Secondo Deianira, lo scambio di like tra Chiara e Nicolò potrebbe indicare un flirt in corso. Il primo a dimostrare un interesse è stato Zaniolo, che ha pizzato un bel mi piace ad una foto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza non è rimasta indifferente e, alla prima occasione, ha ricambiato il pollice in su.

Chiara non conferma e non smentisce

Com’è normale che sia, i like tra Chiara e Nicolò hanno immediatamente dato il via ad un chiacchiericcio piuttosto insistente.

Un utente, non a caso, ha lanciato una frecciatina al vetriolo alla Rabbi: “Dai che Zaniolo è ad un passo da te! E come ti cambia la vita? Altro che ristorante di cassa“. Il riferimento, ovviamente, è a Donadei, di professione ristoratore. L’ex corteggiatrice non è rimasta in silenzio, sganciando una replica piuttosto ambigua: “A me o a lui?“. Chiara, quindi, non conferma e non smentisce il flirt con il calciatore della Roma.