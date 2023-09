Chiara Rabbi in ospedale: cosa succede all’ex corteggiatrice?

Ore difficili per Chiara Rabbi, che è stata costretta ad andare in ospedale a causa di un malore. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha contratto una brutta infezione delle vie respiratorie.

Tramite il suo profilo Instagram, Chiara Rabbi ha raccontato ai fan di essere finita in ospedale. Da qualche giorno non si sentiva bene, aveva febbre alta e si sentiva male. Dopo le visite di routine, ha scoperto di avere un’infezione delle vie respiratorie, con faringite, otite, tracheite febbrile e principio di broncopolmonite.

Chiara ha raccontato che è partita per trascorrere qualche giorno con il padre e il fratello, ma ha iniziato subito a sentirsi male. Aveva gli occhi gonfi e poi la temperatura è salita a 40 gradi. Le faceva male tutto il corpo, compresi i polmoni, e il dolore alla gola le è arrivato fino alle orecchie e alla testa. Quando si è sentita stremata è andata al pronto soccorso. Ha dichiarato:

Chiara Rabbi è stata dimessa dall’ospedale e dovrà proseguire la cura a casa. Come si sente? Ha raccontato:

Ho deciso di fare la terapia a casa, fino a venerdì non posso mettermi in viaggio perché sto veramente male, la febbre non scende mai e quando respiro mi brucia tutto. Appena mi rimetto vi racconto, ma credetemi non sono mai stata così male”.