Chiara Rabbi parla dell'ex Davide Donadei: "Terrorizzato di passare male agli occhi della gente"

Chiara Rabbi, intervistata da Fanpage.it, ha commentato la crisi che un suo tweet, letto al Grande Fratello Vip, ha provocato all’ex fidanzato, e concorrente del reality show, Davide Donadei.

“Benvenuta nel club, Anto, fatti consolare ora dai tuoi amici, che sanno sicuramente come affrontare l’argomento”, si legge nel tweet di Rabbi.

Chiara Rabbi tradita da Davide Donadei

A Fanpage.it, Chiara Rabbi ha dichiarato di essere stata tradita da Davide Donadei, ma di non aver mai voluto bollare l’ex fidanzato come un traditore. “Ho creduto davvero nella nostra storia. C’è stato un periodo in cui non mi riconoscevo più nemmeno fisicamente. Avrei potuto addirittura perdonarlo il tradimento fisico. Ma non la perseveranza con la quale mi ha fatto passare da carnefice“, ha spiegato la ragazza.

“Sono stata raccontata come una donna eccessivamente gelosa, ossessiva. È stato raccontato che la nostra storia era finita per queste ragioni e per le troppe discussioni. Discussioni normali, come avviene in ogni coppia”, ha proseguito Rabbi.

La crisi di Davide Donadei al tweet di Chiara Rabbi

Per quanto riguarda la crisi di Davide Donadei al tweet dell’ex fidanzata, Chiara Rabbi ha detto di credere che sia stata “una reazione di pancia. Non pensavo di poterlo ferire in quel modo con un tweet tanto innocuo. Sicuramente è una reazione eccessiva e forse bisognerebbe chiedersi perché. Quello è lo stesso Davide che esasperava la mia gelosia, che esasperava le nostre discussioni, quello che piange ininterrottamente e non si sa perché. Mi spiace essere causa del suo malessere. Probabilmente adesso sta pensando a come le persone commenteranno questa cosa, all’impatto che questa storia avrà sulla sua immagine che ha sempre cercato di fare in modo fosse quella del bravo ragazzo“.

Potrebbe quindi esserci un confronto tra l’ex coppia davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip? “Ho intenzione di spiegarmi, ma non voglio fargli la guerra”, ha confermato Rabbi.

