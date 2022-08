Chiara Rabbi rompe il silenzio su Zaniolo: “Dei like ci sono stati”

Chiara Rabbi ha rotto il silenzio in merito a quanto starebbe accandendo tra lei e il calciatore Nicolò Zaniolo.

Nelle ultime ore Chiara Rabbi è stata accostata al calciatore della Roma ed ex fidanzato di Chiara Nasti Nicolò Zaniolo. Lei stessa ha rotto il silenzio in merito alla vicenda.

Chiara Nasti e Zaniolo

In tanti sui social non hanno potuto fare a meno di notare uno scambio di like tra Chiara Rabbi e Nicolò Zaniolo e sono in molti a chiedersi se, tra i due, sia sbocciato qualcosa.

In queste ore l’influencer ed ex volto di Uomini e Donne ha rotto il silenzio in merito alla vicenda e ha affermato: “Va beh, i like ci sono stati, ma anche nella storia [Instagram, ndr] di ieri ho detto che non mi sto sentendo con nessuno“. Secondo Chiara Rabbi dunque tra lei e Zaniolo non ci sarebbe stato nulla di più che uno scambio di like, ma sono in tanti a non credere alle parole dell’influencer (anche visto il numero delle passate conquiste da parte di Nicolò Zaniolo).

Zaniolo: la vita privata

Nicolò Zaniolo è papà di un bambino avuto dalla sua ex compagna, Sara Scaperrotta. Inoltre l’ex calciatore in passato è stato accostato a numerose donne dello show business, una su tutte Chiara Nasti (con cui ha vissuto una breve e intensa liaison). In tanti sono curiosi di sapere se ci saranno ulteriori sviluppi per l’ex calciatore e Chiara Rabbi, ma al momento sulla questione tutto tace.