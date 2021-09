Chiara Sturdà, chi è la fidanzata di Ermal Meta: età, altezza, carriera, vita privata

Chiara Sturdà è la fidanzata del cantante di origini albanesi Ermal Meta. Scopriamo qualcosa sulla vita e la carriera della donna

Chiara Sturdà è conosciuta soprattutto per essere la compagna del noto cantante Ermal Meta, a cui ha anche dedicato un dolce messaggio per il suo compleanno. Vediamo però qualcosa di più sulla donna, sulla sua vita e sulla sua carriera.

Chiara Sturdà: chi è

Chiara Sturdà è nata a Milano il 16 ottobre del 1990, e si è laureata all’Università Cattolica del capoluogo lombardo.

Dopo aver lavorato all’ospedale Fatebenefratelli, nel 2018 ha cominciato una breve carriera televisiva, facendo la commentatrice sportiva per Bergamo TV.

Chiara Sturdà: vita privata

Non si conosce molto della sua vita privata prima della sua frequentazione con Ermal Meta.

ll suo profilo Twitter è inattivo sin dal 2015, mentre quello di Instagram, che dalla biografia si capisce essere dedicato alle sue passioni, tra cui figurano i viaggi e il cibo, è privato.

La donna, quindi, nonostante si stia frequentando con un personaggio molto famoso, preferisce mantenere la sua relazione il più possibile privata, così da proteggerla dagli attacchi dei sempre presenti haters online.

Chiara Sturdà: la carriera

La sua passione per lo sport, che si divide equamente tra la pallavolo e il calcio, non si è però limitata ai commenti in televisione.

Chiara Sturdà infatti ora lavora come agente e marketing manager per un’agenzia di Milano che si occupa di rappresentare legalmente gli atleti, in particolare calciatori e calciatrici.

La donna è stata quindi in grado di trasformare una delle sue grandi passioni, lo sport, nel suo lavoro, ed è una staimata professionista nel suo campo.

Ermal Meta, dopo una lunga relazione, durata quasi dieci anni con la deejay radiofonica Silvia Notargiacomo, ha cominciato a frequentare Chiara Sturdà poco prima dell’inizio del primo lockdown, a marzo del 2020.

I due sono riusciti a mantenere la loro relazione privata per parecchio tempo, e solo recentemente i fan del cantante sono venuti a conoscenza della nuova compagna del loro idolo.

Una delle prime foto insieme della coppia risale all’otto marzo del 2021, quando Ermal Meta ha fatto gli auguri a Chiara per la festa della donna.

I due, che ora convivono, nonostante non siano fidanzati da moltissimo tempo, sono molto affiatati, e non mancano reciproche dimostrazioni e dichiarazioni d’amore sui social.

Solo il tempo mostrerà la forza dell’amore che lega Ermal e Chiara, ma tutti gli indizi sembrano confermare che i due potrebbero costruire una vita insieme.