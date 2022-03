Chicago, barista italiano di 41 anni viene ucciso a coltellate mentre stava tornando a casa

A Chicago un barista di 41 anni originario di Perugia è stato ucciso a colpi di coltello mentre rientrava a casa.

Stava rientrando a casa quando sarebbe stato colpito da diverse coltellate che non gli avrebbero lasciato alcuno scampo. È successo a Chicago dove Diego Damis, barista 41enne originario di Perugia ha perso la vita lo scorso 25 febbraio. L’uomo viveva nella metropoli statunitense da diversi anni e aveva lasciato l’Italia nel 2015.

Chicago, morto barista di 41 anni: la vicenda

La vicenda, ad ogni modo, è diventata di dominio pubblico solo in queste ultime ore. Stando a quanto si apprende l’uomo si trovava a South Greenwood Avenue, nei pressi di Hyde Park quando avrebbe subito l’aggressione. Sarebbero diversi gli aspetti non ancora chiari a cominciare dall’autore o dagli autori del gesto non ancora identificati. La pista attualmente più accreditata sarebbe quella di una rapina. Il ritrovamento dell’uomo sarebbe avvenuto poco dopo le ore 8.38 del mattino.

Trasportato al Chicago Medical Center, gli sforzi del personale sanitario sarebbero stati vani. L’uomo è stato dichiarato morto.

La sorella: “Un uomo gentile e perfetto”

Nel frattempo proseguono le indagini. La sorella parlando della morte del fratello ha affermato: “Un uomo gentile e perfetto, non meritava di morire in quel modo”, sono le parole riportate dal Chicago Suntimes. “Chiunque sappia qualcosa parli”, è invece l’appello lanciato da un amico su Facebook.