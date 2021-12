Chicago, un’auto è strata trascinata da un camion in autostrada: nessuna vittima

La ragazza a bordo dell'auto trascinata da un camion a Chicago, è fortunatamente illesa

Un grosso spavento ed un auto in frantumi, nulla di più. Un’auto è stata presa in pieno da un camion che l’ha trascinata lungo l’interstatale per alcuni metri. L’incidente è avvenuto sull’interstatale 294, il 30 novembre 2021, a Chicago, Illinois, negli Stati Uniti d’America.

Un’auto viene trascinata da un camion: la dinamica dell’incidente

Il tratto dell’interstatale 294 è stato chiuso per alcune ore perchè la polizia ha lavorato sul luogo dell’incidente per capire la dinamica. Sembra che la persona al volante della vettura avesse cambiato corsia di marcia, quando ad un certo punto si è trovata incastrata sotto il camion. Il conducente del mezzo pesante era ignaro di tutto ed trascinato la macchina con la conducente a bordo per alcuni metri.

Solo grazie alle segnalazioni di altri automobilisti, il camionista si è fermato.

Un’auto viene trascinata da un camion: chi sono le persone coinvolte

Fortunatamente e non si sa come sia possibile, la ragazza alla guida dell’auto è uscita illesa dalla vettura e dall’incidente, solo un grosso spavento. La ragazza è giovanissima, appena 19 anni, si chiama Laylisha Gardner. Il conducente del camion, anch’egli illeso, ha 52 anni ed il suo nome è Mohamed Yousif.

Un’auto viene trascinata da un camion: c’è un video

In Italia siamo a conoscenza di tale notizia grazie ad un video che è stato diffuso molte testate giornalistiche nazionali. Nel girato, si vede l’esatto momento in cui la ragazza durante il cambio di corsia sembra perdere il controllo della macchina, infilandosi sotto il camion. Alla fine del video si nota la giovane ragazza a bordo della vettura che muove le braccia fuori dal finestrino per farsi notare e chiedere aiuto.

Il video è stato fatto da alcuni automobilisti che transitavano sull’interstatale 294.