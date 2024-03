Chico Forti, Meloni: trasferimento complesso, impegno quotidiano

Trento, 12 mar. (askanews) - Per il rientro di Chico Forti in Italia "c'è un iter che è abbastanza complesso per il trasferimento, stiamo cercando di seguire naturalmente tutti gli adempimenti nel minor tempo possibile. Non dipende solo da noi, io posso solamente reiterare il mio appello anche a t...

Trento, 12 mar. (askanews) – Per il rientro di Chico Forti in Italia “c’è un iter che è abbastanza complesso per il trasferimento, stiamo cercando di seguire naturalmente tutti gli adempimenti nel minor tempo possibile. Non dipende solo da noi, io posso solamente reiterare il mio appello anche a tutte le istituzioni della Repubblica per garantire a Chico di poter rientrare in Italia il primo possibile”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo – al suo arrivo a Trento – ad una domanda sui tempi per il rientro dell’italiano detenuto negli Usa.

“Stiamo seguendo quotidianamente, è un obiettivo importante che abbiamo raggiunto e bisognerà continuare ad essere concentrati fino a quando non avremo completato il trasferimento”, ha aggiunto Meloni.