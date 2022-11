Chieti, multa per non aver fatto il vaccino anti Covid: ma è morta da 2 anni

Multa per non essersi sottoposta a vaccinto anti Covid, ma la destinataria è morta da 2 anni.

È successo un’altra volta a Chieti: una donna ha ricevuto un avviso di avvio di procedimento sanzionatorio destinato agli over 50 che non si sono sottoposti a vaccino anti Covid. La signora però era morta già da due anni. A segnalare la vicenda è stato un lettore di Today, parente della donna deceduta.

La comunicazione del’avvio del procedimento sanzionatorio è arrivato proprio all’indirizzo della defunta.

Nell’avviso ricevuto, il Ministero della Salute, avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha comunicato l’inizio del procedimento sanzionatorio indicando alla destinataria il termine perentorio di 10 giorni. Entro tale torno di tempo, la donna (se fosse stata ancora in vita) avrebbe avuto l’opportunità di comunicare all’Asl di riferimento la certificazione riguardante il deferimento o l’esenzione da obbligo vaccinale.

Vaccino anti Covid: multa a donna morta da 12 anni

Sempre a Chieti era stata inviata, alcuni mesi fa, un’altra comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale, nei confronti di una donna morta da 12 anni per una grave malattia quando aveva 43 anni.

Le sanzioni rimangono

Al momento la sospensione delle multe nei confronti dei no vax è ufficialmente saltata. Il governo ha depositato il pacchetto di emendamenti al dl aiuti ter in discussione in commissione speciale alla Camera.

Tra questi non risulta essere incluso l’emendamento sulla sospensione. Al momento non ci sono aggiornamenti al riguardo. Come informa il Sole 24 ore, la Lega sta spingendo per presentarlo al più presto.