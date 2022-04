Chieti, perde il controllo della Panda ed investe due persone: morta una donna

Un 49enne perde il controllo della Panda e causa la morte di una donna. Altre due persone sono state soccorse dal 118.

Un terribile incidente a Vasto, in provincia di Chieti, ha causato la morte di una donna. A provocare l’impatto mortale è stato l’automobilista di una Fiat Panda che ha perso il controllo del veicolo.

Un uomo perde il controllo della sua Fiat Panda ed investe due persone

Sembra che l’uomo al volante della Panda abbia accusato un forte malore e quindi non sia stato più in grado di controllare la macchina. L’incidente è avvenuto in via Giulio Cesare nei pressi di una farmacia e la macchina è letteralmente volata su un marciapiede, travolgendo due passanti.

Il bilancio dell’incidente

Il bilancio dell’incidente è tragico. Una delle due donne, per la precisione una 64enne, è deceduta nell’impatto. L’altra persona colpita dalla Panda fortunatamente sta bene ed è stata trasportata in pronto soccorso.

Sul luogo della tragedia, oltre al 118 e l’eliambulanza, sono giunti anche i carabinieri per indagare sulle dinamiche dell’incidente. A bordo della vettura che ha travolto le due donne si trovava anche un passeggero, anch’esso trasportato in ospedale. Al momento non è in gravi condizioni.