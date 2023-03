Chili di droga in parrocchia a Seveso: arrestati due fratelli

Arriva dalla Lombardia la notizia di chili di droga in parrocchia a Seveso per i quali sono stati arrestati due fratelli. I carabinieri della compagnia di Monza li hanno intercettati e bloccati con cocaina ed hascish. Ma cosa è successo? I media spiegano che i militari del comando compagnia di Monza hanno concluso un’operazione antidroga.

Chili di droga in parrocchia a Seveso

Nel corso di quel blitz tra Seveso e l’aeroporto di Malpensa è scattato il sequestro di 16 kg di cocaina, 800 grammi di hashish e l’arresto di due fratelli di origine albanese di 43 e 47 anni. Cosa ha insospettito i carabinieri al punto da farli mettere in azione all’alba? La circostanza per cui i militari hanno visto uno dei due fratelli uscire di casa con un grosso zaino.

L’arrivo nel terreno e l’occultamento

Uomo e zaino sono poi arrivati in un terreno di proprietà di una parrocchia del Comune di Seveso. Lì, da quanto si apprende, il sacco è stato nascosto in un box agricolo sotto chiave. A quel punto l’uomo, tornato sul posto e realizzando di essere stato scoperto, ha provato a scappare prendendo un volo di sola andata per l’Albania. Non gli è servito: i carabinieri lo hanno bloccato allo scalo di Malpensa dopo aver intercettato anche il fratello “postino”.