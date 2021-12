Chimenti: 2022 grande anno del golf con la Ryder Cup

Roma, 20 dic. (askanews) – “Il 2022 penso che sarà un grande anno, perché soprattutto è in preparazione per il 2023 questo evento clamoroso che è la Ryder Cup: ne parlavo a bassa voce anche con il presidente del Consiglio, lui è un appassionato di golf per cui sarà felice di partecipare”. Lo ha detto Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf (Fig), al termine della premiazione a Roma per i Collari d’Oro cui ha partecipato anche il premier Mario Draghi.

“A livello di tesserati non ci aspettavamo che in un periodo di Covid e di chiusura dei campi ci potesse essere un momento così fantastico, clamoroso: siamo veramente felici.

“E’ chiaro che è la strada giusta per far crescere la Federgolf: le nostre iniziative sono molteplici, abbiamo questo grande risultato con le donne e ci fa molto piacere. Vanno avanti benissimo, siamo alla conclusione: adesso siamo molto impegnati dalla logistica, si sta intervenendo sulle strade di accesso – come la Tiburtina e il suo ampliamento – tutto quanto comportano eventi così ‘clamorosi’ come le Olimpiadi, la Ryder Cup, i Mondiali di calcio.

Un grande ritorno economico, come ci sarebbe stato se avesse avuto le Olimpiadi per il 2024: speriamo di ripagare Roma per lo meno in parte”.