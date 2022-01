Chimenti: "2022 sarà grande anno per il golf italiano, poi la Ryder Cup farà da volano"

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – "Il 2022 del golf italiano sarà un grande anno, in preparazione al 2023 in cui ci sarà la Ryder Cup, un evento clamoroso". Così il presidente della Federgolf Franco Chimenti parla all'Adnkronos del nuovo anno del golf italiano e della Ryder Cup la più prestigiosa competizione internazionale di golf che si svolgerà a Roma al Marco Simone Golf & Country Club, circolo capitolino di proprietà della famiglia Biagiotti.

Per il golf italiano, poter organizzare la Ryder Cup 2023 è un successo di portata storica.

"I preparativi per la Ryder Cup proseguono benissimo, è un evento a livello delle Olimpiadi o dei mondiali di calcio. Siamo alla conclusione, siamo impegnati molto sulla logistica, con l'ampliamento della Tiburtina. La Ryder darà un grande ritorno alla città di Roma come sarebbe stato se Roma avesse avuto le Olimpiadi, speriamo di ripagare la città almeno in parte.

Io mi aspetto molto da questa competizione e ancora di più per il futuro, sono certo che la Ryder sarà un volano incredibile per il golf e non solo. A quando un campione italiano? Penso che nella prossima Ryder Cup gli italiani ci saranno", ha aggiunto Chimenti.

Il lavoro della Fig continua incessante, con un aumento clamoroso dei tesserati. "Non ci aspettavamo che nel periodo di covid e di chiusura dei campi ci potesse essere un periodo così fantastico, siamo molto felici.

E' questa la strada per la crescere il golf in Italia. Le nostre iniziative in questo senso sono molteplici, abbiamo un grande risultato con le donne e ci fa molto piacere. Si parla molto di donne che subiscono soprusi, da noi queste cose non esistono, ed è una soddisfazione ancora maggiore. La Giunta Coni ha deciso di escludere chiunque abbia commesso questi atti, è giustissimo, e in linea con questo siamo felici dei risultati ottenuti", ha concluso il numero uno del golf italiano.