Chimenti: con intesa Anci-Fig il golf diventa più inclusivo

Roma, 28 mag. (askanews) – Il protocollo d’intesa tra Anci e Federgolf ha “un significato molto importante per noi. E’ un’iniziativa che stiamo inseguendo da tanto tempo e finalmente si realizza con grande soddisfazione. Attribuiamo a tutto un’importanza clamorosa, notevole e siamo certi che produrrà importantissimi risultati”. Così il presidente della Fig, Franco Chimenti, a margine della firma dell’accordo tra l’associazione nazionale dei Comuni e la Federgolf per promuovere sempre di più uno sport inclusivo e aggregante, tra fair play, rispetto, per le regole e l’avversario, ma anche per l’ambiente.