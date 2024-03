Chimica Amica, il progetto educativo per i più giovani

Milano, 15 mar. (askanews) - Avvicinare giovani studenti a discipline tecniche complesse come la chimica. Una missione ardua che Nuncas, azienda italiana a conduzione famigliare leader nel settore dei prodotti di alta gamma per l'home care, sta rendendo più che possibile. Il progetto Chimica Amica,...

Milano, 15 mar. (askanews) – Avvicinare giovani studenti a discipline tecniche complesse come la chimica. Una missione ardua che Nuncas, azienda italiana a conduzione famigliare leader nel settore dei prodotti di alta gamma per l’home care, sta rendendo più che possibile. Il progetto Chimica Amica, sviluppato insieme all’agenzia La Fabbrica, è nato con questo obiettivo: i docenti e le scuole che vi aderiranno riceveranno gratuitamente in classe un kit con una lettera di benvenuto, un libro per ogni studente, una guida docenti che introduce i percorsi e un poster/tavola periodica da appendere in classe. Vincenzo Russo, Referente Ricerca e Sviluppo Nuncas:

“La chimica serve a migliorare il mondo, se i giovani vengono coinvolti in un progetto in cui credono essi studiano più volentieri anche quelle discipline che possono apparire più ostiche come la chimica. Il laboratorio è fondamentale perché la chimica è prima di tutto una scienza sperimentale, nonostante esista una branca della chimica più teorica fatta di formule equazioni, la chimica è una scienza che non può prescindere mai dal laboratorio. Il contatto con la realtà dell’esperienza chimica è fondamentale per una società avanzata dare alla chimica un ruolo primario. Come gli studi riportano tutti i paesi avanzati e le economie più forti nel mondo hanno una chimica forte. Questa disciplina è il pilastro dell’economia moderna e i giovani devono essere coinvolti in questo progetto di crescita”.

All’Istituto Suore Marcelline Tommaseo la prima di cinque tappe itinerari nelle scuole della Lombardia che vedono gli studenti coinvolti in attività laboratoriali. Un percorso per sottolineare un aspetto fondamentale: l’importanza di formare i più giovani. Anche perché guardando al futuro e al mondo lavorativo i dati fanno riflettere. Secondo Unionecamere-Anpal, ogni anno si registrano circa 230/240 mila laureati introvabili nell’ambito scientifico-tecnologico come, per esempio, ingegneri, elettrotecnici, meccanici, sanitari, progettisti. Quindi diventa cruciale il ruolo delle scuole e dell’insegnamento nell’età dell’adolescenza. Alice Bovone, Project Manager Chimica Amica per La Fabbrica:

“L’idea di chimicamica è nata circa un anno fa da un dialogo tra la fabbrica e Nuncas che partiva proprio dall’esigenza di creare un progetto educativo che potesse appassionare e avvicinare ragazzi e ragazzi alle materie stem. Abbiamo deciso in questo senso di rivolgerci alle scuole medie, questa è senza dubbio la fase della vita in cui ragazzi e ragazze normalmente sviluppano quelle che sono le proprie passioni e riconoscono le proprie inclinazioni. Per questo c’è sembrato particolarmente importante venire a parlare di come la chimica sia ovunque nella nostra vita e quindi molto rilevante per ragazze e ragazzi proprio di questa età e in questo tipo di scuole”.

Divertimento e sorrisi, creatività e spontaneità. Un metodo di lavoro alternativo per stimolare i giovani e renderli partecipi di un concetto importante: la chimica è vita. E conoscerne le leggi è fondamentale e può essere coinvolgente. Un modo per costruire il proprio futuro all’insegna della scienza.