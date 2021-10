China Suarez contro Icardi: “Non ho iniziato io! Icardi ha sbagliato ma attaccano me”

China Suarez, modella finita al centro dello scandalo Nara-Icardi, ha rotto il silenzio con un duro sfogo contro il calciatore.

Eugenia Suarez, la modella detta anche China Suarez finita al centro dello scandalo Nara-Icardi, ha rotto il silenzio dopo esser stata accusata di aver causato la rottura tra il calciatore e sua moglie.

China Suarez: lo sfogo

Nei giorni scorsi Wanda Nara si è pubblicamente scagliata contro suo marito, Mauro Icardi, da lei accusato di aver fatto delle avances a un’altra donna.

Ben presto il volto della donna a cui il calciatore avrebbe inviato i messaggi compromettenti è stato riconosciuto in Eugenia Suarez, detta China, supermodella dal grosso seguito social. Proprio lei in queste ore ha rotto il silenzio dopo che, a suo dire, le sarebbero arrivati centinaia di insulti e minacce da parte dei fan di Icardi e Wanda Nara. “

Scrivo questo testo per fermare bugie, violenze e occhiate storte nella costruzione di una storia manipolata per farmi passare, ancora una volta, come il capro espiatorio”, ha scritto la modella in post via social, e ancora: “Facile far passar male me per scaricare le responsabilità.

Il prezzo di sostenere l’immagine di una famiglia felice lo pago io, non l’uomo che è stato irrazionale o ha commesso un errore. Così tutti sono a posto (…) Chi sta lucrando su questa situazione a discapito della mia vita personale e della mia carriera sarà denunciato per la riproduzione di informazioni false (…) Quel che è successo – racconta in una serie di storie sul suo profilo Instagram – è una situazione che non ho iniziato, non ho incoraggiato né provocato”.

China Suarez contro Icardi

Nel suo messaggio Eugenia Suarez si è scagliata contro Icardi, da lei definito “conquistatore seriale che sa nascondersi”. Nel frattempo sui social Mauro Icardi ha inviato alcuni messaggi d’amore a Wanda Nara e ha cancellato tutte le persone da lui seguite esclusa lei.

China Suarez: i messaggi di Wanda Nara

Mentre sui social è tornata a mostrarsi in compagnia di Icardi (nonostante inizialmente sembrasse intenzionata a mettere fine alla loro unione) Wanda Nara non ha smesso di inviare insulti contro “l’altra”, ossia China Suarez.

“Della famiglia mi prendo carico io, della p***anella la vita stessa”, ha scritto la showgirl e manager del calciatore in uno dei suoi ultimi messaggi sui social, dove ha anche condiviso con i fan alcune delle foto “romantiche” scattate con Icardi negli ultimi 3 mesi. L’unione tra i due stavolta è destinata a durare?