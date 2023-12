"Chinatown", il nuovo singolo di Andrea Govoni

Roma, 15 dic. (askanews) – Esce oggi venerdì 15 dicembre, su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo e il video, Chinatown, di Andrea Govoni; suoi testo e musica scritti in collaborazione con l’amico cantautore Gianluca De Rubertis che ha suonato il pianoforte, con la partecipazione di Roberto Dell’Era (Afterhours) al basso, Alessandro Deidda alla batteria (Le Vibrazioni) e Carlo Giardina percussioni e tastiere, realizzato al Bach Studio di Milano, distribuito da Ingrooves by Universal. Il video, con la regia di Giuseppe Bianchi, Antonio Visco e Florence Wong, è stato realizzato con la supervisione della stylist Alice di Groupies Vintage Milano, punto di riferimento in città di tanti artisti e uno dei luoghi preferiti da Andrea Govoni dove “scovare” abiti vintage.

Andrea Govoni, vent’anni di musica in giro per il mondo e tante importanti collaborazioni, dopo la dedica a Modena, la sua città natale, ci invita al viaggio a Chinatown, che nel cuore della Milano da bere, gli spalanca le braccia, accogliendolo come un figlio. “Chinatown è un inno al mio peregrinare, in quel luogo magico di Milano che ti fa sentire davvero al centro del mondo”, dice l’autore.