Chinnici (FI): Ue adotti nozione moderna criminalità organizzata

Roma, 20 mag. (askanews) – “La criminalità organizzata è un fenomeno non localizzato, ma generalizzato, tocca tutti. In Europa ho portato l’esperienza italiana nella legislazione sul tema. Bisogna lavorare per armonizzare ancora meglio le norme sulla criminalità organizzata nell’Unione Europea e serve innanzitutto una definizione più moderna della nozione di organizzazione criminale. Definizione che in Europa risale ancora al 2008. Oggi la criminalità opera in ambiti nuovi e molto anche nella finanza. Ho lavorato a una risoluzione, adottata del Parlamento europeo, per aggiornare la nozione e nella prossima legislatura bisognerà progredire, arrivando a un “416 bis europeo”. Lo ha detto Caterina Chinnici, candidata alle elezioni europee con Forza Italia, a “The Watcher Poll Eu”, un format di The Watcher Post. Chinnici ha aggiunto che si augura che “la Commissione europea consideri una risoluzione, già prodotta, per compensare gli svantaggi dell’insularità, disponendo agevolazioni fiscali, sburocratizzazione e migliorando il sistema di stoccaggio, uso e riuso delle acque”.