Chiofalo e Drusilla: “Facciamo l’amore per 20 minuti al giorno”

Francesco Chiofalo ha fatto delle confessioni intime sulla sua vita sotto le lenzuola con Drusilla Gucci.

Dopo aver vissuto un periodo di crisi a seguito della partecipazione di Chiofalo a La Pupa e il Secchione, sembra che l’ex Lenticchio e Drusilla Gucci siano riusciti a ritrovare la stabilità e in queste ore proprio l’ex fidanzato di Selvaggia Roma ha fatto una confessione sulla loro intimità.

Francesco Chiofalo: la confessione

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci hanno vissuto un periodo di alti e bassi dopo la partecipazione a La Pupa e Il secchione del personal trainer romano, ma questi giorni i due sembrano aver ritrovato la loro stabilità. Lo stesso ex fidanzato di Selvaggia Roma ha rivelato che farebbero l’amore ogni giorno, anche dopo aver litigato. L’ex volto di Temptation Island ha consigliato ai suoi fan di fare l’amore ogni giorno per mantenersi in forma:

“Basta fare l’amore in un locale climatizzato, privilegiando le ore notturne.

E poi, dopo ogni rapporto, bere almeno un litro d’acqua fresca per ristabilire la temperatura corporea. Fare l’amore non fa bene solo all’umore ma pure al fisico. A chi è pigro e non ama la palestra consiglio di fare almeno 20 minuti d’amore al giorno al posto dell’ora di camminata”, ha dichiarato.

Tra i progetti futuri per lui e Drusilla vi sarebbe anche la convivenza, anche se sembra che i due non abbiano ancora deciso se andare a vivere a Roma o a Firenze.

Per ora i due si godono le vacanze estive tra la Puglia e la Campania e in tanti tra i loro fan sono impazienti di saperne di più sul loro conto.