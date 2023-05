Chioggia, auto finisce fuori strada e si ribalta: ferito il conducente

Il pericoloso sinistro è avvenuto sulla Romea a Sant’Anna di Chioggia, dove un automobilista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua macchina finendo fuori strada. L’automobile si è fermata ruote all’aria: intervengono i vigili del fuoco.

Incidente a Chioggia, auto finisce fuori strada e si ribalta

Erano circa le ore 13 del pomeriggio di ieri, mercoledì 10 Maggio, quando sulla strada statale Romea di Chioggia si è verificato un pericoloso incidente. Una persona a bordo di un utilitaria grigia stava percorrendo un tratto di strada senza curve quando, all’improvviso, ha perso il controllo della macchina. Il mezzo è finito fuori strada e si è ribaltato, rimanendo bloccato a testa in giù.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni di salute dell’automobilista

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco, ma anche i sanitari del suem. La persona a bordo dell’automobile è rimasta ferita in maniera lieve, ma è stata comunque accompagnata al pronto soccorso per tutte le cure mediche del caso. Per mettere in sicurezza la zona, le autorità hanno lavorato per circa un’ora.