Chirurghi, 'presto atto legislativo su contenzioso medico legale'

Roma, 17 lug. (Adnkronos Salute) – "In quest'ultima settimana siamo stati ascoltati dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e dal presidente della Commissione Sanità del Senato Francesco Zaffini: anche a loro abbiamo presentato le nostre proposte sul contenzioso medico legale, frutto di un intenso lavoro di analisi e approfondimento del gruppo di lavoro Acoi formato da giuristi e clinici. L'apprezzamento delle massime istituzioni dello Stato in ambito giuridico e sanitario è, per Acoi, un risultato molto importante". Lo sottolinea il presidente dell'Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi), Marco Scatizzi, dopo gli incontri con la Commissione per lo studio e l'approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica, istituita dal ministro della Giustizia Carlo Nordio.

In particolare, “l'attenzione e l'interesse mostrati dal sottosegretario Delmastro e dal presidente Zaffini è la conferma di trovarci in un'occasione storica unica e che può significare, finalmente, un reale miglioramento della condizione dei chirurghi italiani nei confronti del contenzioso medico legale. L’impegno delle Istituzioni – continua Scatizzi in una nota – di arrivare ad un atto legislativo giuridico sanitario già dai prossimi mesi, è un risultato frutto del duro lavoro di tutta la nostra società scientifica, ma anche di una nuova sensibilità mostrata dalla politica: le nostre proposte cercano di affrontare in maniera organica un problema che in Italia produce ogni anni ben 35.600 azioni legali, che si concludono, nel 95% dei casi, con assoluzione o archiviazione. Mettere la parola fine con un atto legislativo significa tornare a essere un Paese civile, che rispetta, davvero, la vita professionale di migliaia di colleghi e la vita dei nostri pazienti".