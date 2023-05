La deputata di Forza Italia Annarita Patriarca presenta al governo la mozione per la rimozione dell'Iva sugli interventi di chirurgia estetica perché «necessaria al benessere psicologico»: l'appoggio dal centrodestra

Il centrodestra chiede al governo di togliere l’Iva sugli interventi di chirurgia estetica perché «necessaria al benessere psicologico». La mozione è stata presentata ieri, venerdì 19 maggio 2023, dalla deputata di Forza Italia Annarita Patriarca e firmata anche dalla leghista Simona Loizzo e dal deputato di Fratelli d’Italia Luciano Ciocchetti.

È vero, la chirurgia estetica può aiutare a stare meglio

Se talvolta si ricorre alla chirurgia estetica con superficialità, è bene riconoscere che non sempre la richiesta di sottoporsi a un intervento è dettata da vanità o dal desiderio di omologarsi ai modelli estetici dominanti. Ci sono infatti casi in cui la chirurgia estetica rappresenta la risposta a un bisogno effettivo. Anche dal punto di vista puramente estetico, tuttavia, laddove vi sia un problema che rischia di minare l’autostima o la qualità di vita di una persona, il ricorso al chirurgo estetico non è un di più ma risulta una reale necessità.

È davvero necessario?

Fatta questa massiccia premessa e tornando alla richiesta della deputata di Fratelli d’Italia sulla rimozione dell’Iva sui cosiddetti «ritocchini estetici», sarebbe forse opportuno valutare la tipologia (o le tipologie) di intervento estetico per cui la stessa propone l’alleggerimento dall’imposta. La comprensione è un atto dovuto, ma con dei limiti. Ed è giusto che questi limiti non vengano persi di vista.