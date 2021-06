Chiude il Covid Center del Cardarelli, festeggiano medici e infermieri: “The end terapia intensiva”

Chiude il Covid Center del Cardarelli, è festa per medici e infermieri. Il video pubblicato su TikTok: "Ce l'abbiamo fatta. The End Terapia Intensiva".

Buone notizie dall’ospedale Cardarelli dove si sono chiuse le porte della terapia intensiva del Covid Center. L’evento è stato festeggiato da medici e infermieri, anche via social.

Covid Center Cardarelli: chiude il reparto terapia intensiva

Chiudono le porte del reparto di terapia intensiva del Covid Center dell’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli nell’immensa gioia e felicità di medici e infermieri, che hanno pubblicato un video simbolico del momento in cui il reparto, svuotatosi dopo mesi duri, chiude le porte.

Covid Center Cardarelli, il video: “The End terapia intensiva”

Il video simbolico è stato pubblicato da una delle infermiere su Tik Tok: “26 ottobre-8 giugno 2021. Ce l’abbiamo fatta“, si legge nel filmato, dove si vedono anche gli operatori sanitari che danzano abbracciati, mentre le porte del reparto si chiudono. “Abbiamo fatto del nostro meglio, adesso confidiamo nel vostro buon senso e nella campagna vaccinale. The End Terapia Intensiva“, scrive l’infermiera che ha pubblicato il video sul social.

Il video, diventato subito virale, ha riscosso grandi applausi da tantissime persone.

Il Covid Center del Cardarelli durante la seconda ondata pandemica

Il reparto di terapia intensiva del Covid Center del Cardarelli, infatti, come quello di tanti altri ospedali di Napoli e della Campania, era stato fortemente messo sotto pressione dalla seconda ondata della pandemia, che, solo nelle ultime settimane e grazie alla vaccinazione di massa, si sta finalmente attenuando.

Video di festeggiamenti a Napoli e Caserta

I video di festeggiamenti della chiusura dei reparti Covid non sono una novità: qualche giorno fa le stesse identiche scene di gioia da parte del personale medico ed infermieristico si sono verificate a Caserta, dove erano state spente simbolicamente le luci del Covid Center dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano. Anche qui è stato possibile vedere la forte commozione di medici ed infermieri, dopo lunghe settimane di fatica e “battaglie”, in prima linea per combattere il virus.

“Dopo 14 mesi non sappiamo se sia davvero finita, ma per ora possiamo dire stop Covid”, aveva scritto l’infermiera che aveva pubblicato il video in questione, video, anche in quel caso, diventato subito virale sui social.