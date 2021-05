Chiusa la trasmissione “Il punto Z”, Zorzi: “Ho interrotto io il progetto”

La trasmissione "Il Punto Z" voluta da Tommaso Zorzi si è chiusa dopo circa un mese. Zorzi: "Sono stato io a volerlo".

“Il Punto Z” striscia pomeridiana di approfondimento sull’Isola dei Famosi condotta dal giovanissimo presentatore Tommaso Zorzi è giunta alla sua conclusione a circa un mese dal suo inizio. Un annuncio questo che è stato dato da Mediaset che nella sua nota ha mostrato apprezzamento circa l’andamento di quella che possiamo considerare la sua prima esperienza televisiva alla conduzione di una trasmissione: “Ora che la puntata settimanale online è diventata un appuntamento per pubblico della rete, il lancio su Italia 1 si conclude come previsto dopo un mese: missione compiuta” – fa sapere Mediaset.

Se da un lato quindi nulla farebbe presupporre ad un flop della trasmissione – stando a quanto dichiarato da Mediaset – dall’altro figure come il giornalista Davide Maggio avrebbero messo in dubbio il fatto che la chiusura di Punto Zero possa essere legata o meno agli ascolti. “Sono stato io a voler interrompere il progetto”, ha chiarito Zorzi.

Zorzi chiuso Punto Z – Mediaset: “Missione compiuta”

“Con la puntata di oggi 14 maggio 2021, si conclude la finestra di un mese di lancio televisivo su Italia 1 di “Il Punto Z”, il programma condotto da Tommaso Zorzi e proposto online sulla piattaforma Mediaset.it tutti i mercoledì sera.“, a renderlo noto è la stessa Mediaset che, mediante un comunicato, ha fatto un primo bilancio su questa esperienza mostrando un generale apprezzamento per quanto fatto finora.

“lI target televisivo del programma si è rivelato esattamente quello giovane dell’“Isola dei famosi”: i migliori ascolti sono stati registrati sul pubblico 25-34 anni, il 5,9% di share” – scrive Mediaset nel comunicato, mettendo quindi in evidenza come i primi obiettivi siano stati raggiunti.

Zorzi chiuso Punto Z – Botta e risposta tra Zorzi e Davide Maggio

Botta e risposta a colpi di post su Twitter tra Tommaso Zorzi e il giornalista Davide Maggio che avrebbe fatto una nemmeno troppo velata allusione al fatto che sarebbero stati i bassi indici di ascolto a far chiudere il programma Punto Zero.

Un Tweet che non è stato gradito dal conduttore e influencer che di tutta risposta ha scritto: “Caro Davide Maggio, posto che dovresti andare a “Io e la mia ossessione” perché evidentemente non puoi fare a meno di menzionarmi ogni due per tre, sono stato io a voler interrompere il progetto perché mi devo impegnare su una cosa molto più grossa. Grazie, ripigliati”.

Zorzi chiuso Punto Z – Davide Maggio: “Dovresti cambiare mestiere”

Non si è fatto attendere il Tweet di risposta da parte del giornalista Davide Maggio che ha scritto: “Se non riesci ad accettare il fatto che i giornalisti parlino di te, dovresti cambiare mestiere. Purtroppo è l’aspetto più fastidioso di quando si fa spettacolo. Ma non è niente di grave. Bacio”.