Perché è stata chiusa l'indagine sull'incidente di Ciro Immobile e cosa è emerso sulla diatriba in merito al semaforo verde

Calcisticamente sarebbe un pareggio ed è stata chiusa senza responsabilità individuali l’indagine sull’incidente di Ciro Immobile. Da quanto si apprende le verifiche della Polizia di Roma capitale non hanno condotto ad elementi utili per accertarle. Quindi “nessun colpevole”. L’esito è desolante ma è quello, in ordine al sinistro che vide coinvolto Ciro Immobile e il tram della linea 19 del il 16 aprile.

Chiusa l’indagine sull’incidente di Ciro Immobile

La polizia locale di Roma Capitale ha ammesso di non riuscire a risalire all’esatta dinamica di quanto avvenuto. Il Suv e il mezzo pubblico si erano scontrati lasciando ferite 12 persone: il tranviere, 8 passeggeri, il calciatore della Lazio e le sue due figlie. Le due parti hanno asserito di essere passate con il verde, ergo qualcuno mente ma scoprire chi abbia mentito è impossibile. Ora toccherà alle compagnie assicurative mentre Repubblica spiega che Roma Mobilità ha precisato come il giorno dell’incidente non ci fosse stato alcun malfunzionamento o calo di tensione.

Nessun tilt ai semafori e nessuna perizia

Nessun tilt il sistema di sincronizzazione dei colori e perciò, in assenza di denunce da parte dei protagonisti, non è stato possibile fare una perizia sui mezzi. La polizia locale ha quindi chiuso le indagini dicendo che è impossibile accertare le responsabilità individuali.