Chiuse le ambasciate israeliane in diversi paesi, anche a Roma

Roma, 5 apr. (askanews) - A Roma, come in altri paesi del mondo, è stata chiusa la sede dell'ambasciata israeliana, in zona Parioli. Una decisione presa dalle autorità di Tel Aviv nel timore di una rappresaglia dopo il recente attacco al consolato iraniano a Damasco, in Siria, che ha causato la mo...

Roma, 5 apr. (askanews) – A Roma, come in altri paesi del mondo, è stata chiusa la sede dell’ambasciata israeliana, in zona Parioli. Una decisione presa dalle autorità di Tel Aviv nel timore di una rappresaglia dopo il recente attacco al consolato iraniano a Damasco, in Siria, che ha causato la morte di sette membri dei Guardiani della rivoluzione iraniana.

Secondo i media israeliani sono 28 le ambasciate israeliane rimaste chiuse oggi nel mondo; una misura di precauzione adottata anche alla luce delle manifestazioni in programma in Iran e in tutto il mondo per il “Quds Day” (il Giorno di Gerusalemme), che dalla rivoluzione islamica del 1979 viene celebrato ogni anno l’ultimo venerdì del mese di Ramadan a sostegno del popolo palestinese.