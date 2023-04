Chivasso, incidente tra via Cene e via San Francesco: un ferito

Chivasso, incidente tra via Cene e via San Francesco: un ferito

C'è un ferito nell'incidente avvenuto oggi a Chivasso tra via Cene e via San Francesco.

Un brutto incidente s’è venuto a verificare nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 19 aprile 2023, all’incrocio tra via Cene e via San Francesco, in zona Boschetto a Chivasso. Una persona è rimasta ferita, sul posto è intervenuta anche la polizia locale.

Scontro tra Fiat Bravo e bus extraurbano: ferito il conducente della vettura

Le forze dell’ordine sono attualmente al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sulle prime battute pare, con molta probabilità, che una Fiat Bravo non abbia rispettato una precedenza, andando così a scontrarsi con un bus extraurbano Gtt della linea Ivrea-Vische-Chivasso.

Soltanto una persona è rimasta ferita, fortunatamente senza portare lesioni gravi. Si tratta dello stesso conducente della Fiat, un 68enne italiano di Rivarolo Canavese. L’uomo è stato trasportato in ambulanza presso il più vicino presidio ospedaliero. Sul posto anche la polizia locale per effettuare tutti i rilievi del caso.