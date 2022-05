Chloe Cherry, le confessioni bollenti: “Il mio c***o è…”

Chloe Cherry, protagonista della seconda stagione di Euphoria, ha fatto alcune confessioni bollenti.

L’attrice di Euphoria Chloe Cherry ha abbandonato il cinema per soli adulti e oggi è una star di fama internazionale grazie al ruolo ricoperto nella famosa serie tv. Nonostante questo l’attrice non ha mai rinnegato la sua precedente esperienza nel campo del cinema osé e ha fatto alcune confessioni piccanti sul suo lato B.

Chloe Cherry: le confessioni bollenti

Chloe Cherry è la protagonista della seconda stagione di Euphoria e in molti non vedono l’ora di saperne di più sulla giovane e bellissima attrice che, fino a poco tempo fa, era una promessa del cinema per soli adulti. In una delle sue ultime interviste la Cherry non si è risparmiata dei dettagli piccanti sul suo lato B, ed è arrivata ad affermare che sarebbe: “talmente malleabile che posso farci entrare e uscire più roba, e con più facilità rispetto alla mia f***”.

La vita privata di Chloe Cherry

Cherry ha esordito nel cinema per soli adulti quando aveva solamente 18 anni e in precedenza è cresciuta in una comunità amish, dove i rapporti intimi tra uomo e donna sono culturalmente considerati un tabù. Nonostante questo l’attrice ha sempre fatto ciò che voleva e ha rapidamente ottenuto il successo a livello internazionale.

“A18 anni sono andata via di casa e non mi sono più guardata indietro”, ha dichiarato l’attrice, e ancora: “Ho mosso i primi passi nel mondo della recitazione con le pellicole per adulti.

Quello che mi ha spinto a lanciarmi è stata, probabilmente, la libertà d’espressione che quel mestiere mi regalava, qualcosa di cui mi sono sentita privata per troppo tempo (…) Vorrei provare a fare un po’ di tutto. Che è poi, alla fine, quel che sto facendo in Euphoria: a tratti sono comica, a tratti sono inquietante. Voglio che lo spettatore non abbia mai un’idea precisa sul mio personaggio, punto a questo da attrice”