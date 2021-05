CHOLO presenta il nuovo singolo, “Favelas”: “La canzone che ci vuole dopo un periodo difficile”

Nell’intervista esclusiva CHOLO presenta “Favelas”, realizzato con dj Mickey e il team di Shade: “Un inno alla consapevolezza della superficialità”.

Inaugurano la stagione estiva con un brano dalle melodie ritmate e coinvolgenti, che si addicono al sole e al caldo che contorna l’arrivo delle belle giornate. Una canzone in linea con il desiderio di leggerezza che si fa sentire forte dopo un periodo incerto e delicato.

CHOLO e dj Mickey presentano il singolo d’esordio, “Favelas”.

Nell’intervista esclusiva, CHOLO ha presentato il suo nuovo singolo, il progetto portato avanti in collaborazione con l’amico di sempre e il management di Shade, fino a svelare i suoi prossimi lavori.

CHOLO, “Favelas” è la canzone realizzata con dj Mickey

Il nuovo singolo di CHOLO unisce il ritmo tropicale del reggaeton, il flow della trap e il basso delle produzioni della musica house.

Il testo, con le sue rime, gioca tra il reale e il virtuale, tra il vero e il falso raccontando una società dove tutto si basa sulla superficialità.

“Abbiamo deciso di chiamare questo nostro brano “Favelas” perché per noi rappresenta fedelmente il mondo della notte italiana. Non a caso, inoltre, citiamo Monet nel testo, con l’intenzione di creare un percorso musicale innovativo proprio come ha fatto il pittore impressionista in ambito artistico”, oltre all’assonanza con “Moet”.

Così hanno spiegato i due giovani artisti.

Il cantautore CHOLO (all’anagrafe Lorenzo Commisso) e il dj Mickey (Michele Damiani) si sono conosciuti per la prima volta durante gli anni del liceo. I percorsi musicali dei due artisti si sono incontrati più volte in varie occasioni, nonostante CHOLO canti e scriva prevalentemente musica indie mentre Mickey pop/dance.

Dopo aver aperto i concerti di Franco126 e della band Eugenio in Via Di Gioia, CHOLO ha accettato l’invito di Mickey di iniziare un nuovo progetto insieme con l’obiettivo di rinnovarsi musicalmente e di creare un sound fresco, riconoscibile e coerente con i rispettivi percorsi artistici.

CHOLO, “Favelas” è il suo nuovo singolo

“La squadra che ha affiancato me e Mickey ha approvato le nostre idee, rafforzandole e regalandoci una grande soddisfazione. Successivamente, abbiamo fatto mix e master da Gigi Barocco, uno dei più grandi a livello nazionale e internazionale, lavorando in quell’ambito per tanti grandi artisti, come Fedez. Il nostro progetto penso sia l’ideale per questo periodo storico. È un progetto che va avanti da mesi e ora che è stato realizzato sono molto contento”. Così CHOLO ha parlato del suo nuovo singolo, “Favelas”, e dell’intenso lavoro che sta alle spalle.

In tre giorni ha ottenuto 30mila stream: “Siamo già molto contenti del riscontro. Abbiamo lavorato duramente, affinché il brano possa diventare un sottofondo di questa estate, sperando che le limitazioni causate dalla pandemia vengano allentate e permettano la ripresa del comparto musicale”, il cui blocco prolungato ha causato non poche proteste, sia in Italia sia all’estero.

Presentando la canzone, ha aggiunto: “C’è tanta superficialità nel mondo della notte a cui la canzone fa riferimento. Spesso si vivono momenti che sono puramente superficiali. La canzone ha anche uno sviluppo amoroso, sia nel suo significato letterale sia dal punto di vista allegorico. “Favelas” è un inno alla consapevolezza della superficialità”.

CHOLO, da “Favelas” ai nuovi progetti

Dopo la soddisfazione per “Favelas”, CHOLO ha svelato di essere al lavoro per altri progetti, con “brani già scritti e basi già composte. Indipendentemente dai risultati del singolo d’esordio, non ci fermiamo. Abbiamo tanta voglia di fare”.

“Dietro ogni progetto, c’è un lavoro lungo e attento. Siamo artisti esordienti: vogliamo che le persone si appassionino non solo della nostra musica, ma anche della nostra persona”, ha aggiunto svelando alcune anticipazioni che potranno incuriosire e interessare i fan.