Chris Hemsworth: a 40 anni sono meno spericolato, rifletto di più

Roma, (askanews) – Chris Hemsworth torna su Netflix il 16 giugno con “Tyler Rake 2”, sequel del grande successo del 2020, uno dei film più visti sulla piattaforma streaming, presentato in anteprima a Madrid. Interpreta un mercenario australiano che riceve l’incarico di salvare la famiglia di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta. “Per un personaggio come questo, che ha istinti suicidi ed è poco interessato alla sua vita, essere costretto a fermarsi e a confrontarsi con il proprio trauma emotivo, quello che ha sepolto sotto tanti strati, vuol dire essere come un vulcano che erutta. E’ un personaggio complesso, oscuro, arrabbiato che nasconde la propria vulnerabilità”.

Forse non è un caso che l’attore che ha interpretato Thor in tanti film Marvel abbia scelto di tornare a vestire i panni di Tyler Rake. Se ci penso a volte i personaggi vanno in parallelo con la tua vita. Io sto per compiere 40 anni, finora mi lanciavo in acrobazie, scene d’azione, immersioni senza neanche prepararmi, pensando di poter fare tutto. Poi diventi un po’ più intelligente, nei momenti di riflessione e di quiete ti diventa più chiaro cosa stai facendo”.