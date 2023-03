Chris Rock ha affrontato l’argomento dello schiaffo di Will Smith durante la premiazione degli Oscar 2022, spiegando di aver deciso di non reagire.

Chris Rock: “Cercherà di fare uno spettacolo senza offendere nessuno”

A quasi un anno dallo schiaffo di Will Smith durante la premiazione degli Oscar 2022, Chris Rock è tornato sull’argomento, durante uno spettacolo dal vivo andato in onda su Netflix, il “Chris Rock: Selettive Outrage“. “Cercherò di fare uno spettacolo stasera senza offendere nessuno” ha dichiarato l’attore in apertura dello spettacolo da Baltimora. “Farò del mio meglio, perché non si sa mai che cosa potrebbe essere innescato” ha aggiunto, facendo riferimento al fatto accaduto lo scorso anno. “La gente dice sempre che le parole fanno male… chiunque dica che le parole fanno male non è mai stato preso a pugni in faccia” ha aggiunto l’attore, con il suo modo ironico di parlare. Will Smith si è scusato per l’incidente avvenuto lo scorso marzo, ma Chris Rock ha sempre evitato di parlarne.

Chris Rock, la risposta allo schiaffo di Will Smith: “Ho scelto di non reagire”

Lo spettacolo di Chris Rock ha affrontato anche diversi temi, per poi tornare a concentrarsi sullo schiaffo di Will Smith. “Sapete tutti cosa mi è successo. Fa ancora male. Ho ‘Summertime’ che mi risuona ancora nelle orecchie. Ma non sono una vittima…ho incassato quel colpo come Pacquiao” ha dichiarato Chris Rock. “Amo Will Smith. Ho tifato per lui tutta la vita…Ora guardo ‘Emancipation’ solo per vederlo urlare” ha aggiunto l’attore, riferendosi all’ultimo film dove Will Smith interpreta Peter il fustigato, uno schiavo in fuga. Chris Rock ha spiegato anche il motivo per cui ha deciso di non reagire a quello schiaffo. “Ho dei genitori. E sai cosa mi hanno insegnato i miei genitori? Non litigare davanti ai bianchi” ha concluso.