Christian De Sica ad Amici: “Tutti cani a Tale e Quale”. Maria De Filippi lo riprende

L'attore, per quattro anni giudice di "Tale e Quale Show", ha indirizzato alcune critiche al talent di Rai 1, ma Maria De Filippi lo ha subito ripreso.

Lui è uno degli attori che più fanno sorridere. Sul palcoscenico è travolgente e trattenere le risate è impossibile. Sul grande schermo fa coppia con Massimo Boldi, ma non solo. Intramontabili le battute con Carlo Verdone, collega e cognato, fino ai suoi progetti più recenti, come la partecipazione nel nuovo film di Alessandro Siani.

Per Natale regala cinepanettoni divertentissimi, ironici ed esilaranti, ma anche sul piccolo schermo – in qualsiasi periodo dell’anno – resta un ospite graditissimo e speciale. Lo sa bene Maria De Filippi, che in più occasioni ha voluto Christian De Sica ospite ad Amici. È successo anche nella puntata di domenica 5 dicembre 2021, dove però l’attore è stato ripreso per una battuta che la padrona di casa non voleva proprio che passasse inosservata.

Christian De Sica ad Amici, la battuta che ha fatto discutere

Ascoltando gli aspiranti cantanti che occupano un posto nella scuola di Amici e assistendo alle esibizioni dei ballerini, Christian De Sica si è lasciato andare a un commento che a fan e telespettatori (ma anche alla stessa De Filippi) proprio non è piaciuto.

“Qui sono bravi, a Tale e Quale Show erano tutti cani quando facevo il giudice”, ha detto De Sica.

Sicuramente si è trattato di una battuta detta senza alcuna intenzione di offendere o criticare i concorrenti del talent in onda su Rai 1, del quale è stato giudice per quattro anni. Inoltre, da vero amante dello spettacolo a 360 gradi, dalla recitazione alla musica fino al cabaret, l’attore voleva complimentarsi sinceramente con i concorrenti di Amici, senza sminuire altri artisti.

Christian De Sica ad Amici, la battuta che ha fatto discutere: Maria De Filippi riprende l’attore

Immediata la reazione della padrona di casa, che ha subito ripreso De Sica.

“Christian questo non lo devi dire, perché lì c’erano concorrenti che fanno un altro lavoro“, ha tenuto a sottolineare Maria De Filippi. Per sdrammatizzare non sono mancate le risate in studio.

Christian De Sica ad Amici, la battuta che ha fatto discutere e i complimenti a Sissi

Nella puntata di Amici andata in onda domenica 5 dicembre, Sissi ha cantato “Bohemian Rhapsody” dei Queen. Si è esibita magistralmente in un brano intramontabile della musica internazionale e lo ha voluto dedicare a sua madre. “Ammazza che brava”, è il commento di Christian De Sica, rimasto particolarmente colpito dalla giovane cantante. L’esibizione di Sissi, infatti, è stata accolta da un lungo applauso e persino da una standing ovation.

L’attore romano ha aggiunto: “È nata la nuova Streisand, una voce così è unica. Sono anni che non ne sento, cosa le vuoi dire”.