Christian De Sica contro Gaia Nanni: “Rifugge da me? Ma chi te conosce?”

Christian De Sica contro Gaia Nanni: l'attore replica in modo piccato all'intervista della collega.

Christian De Sica si è scagliato contro la collega Gaia Nanni. L’attore, via social, ha tirato in ballo un’intervista in cui la giovane parla di lui in modo poco felice e ha risposto a tono. Neanche a dirlo, i fan si sono schierati dalla parte del mitico Don Buro.

Christian De Sica contro Gaia Nanni

Qualche giorno fa, l’attrice Gaia Nanni ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino, sganciando una frecciatina nei riguardi di Christian De Sica e dei Cinepanettoni. Ha dichiarato:

“Pesco nel grandissimo supermarket dei dialetti, delle miserie umane, delle età, delle estrazioni sociali, in una ricca antropologia culturale che mi permetta di stare lontano da Mirandolina o dalla quarta amante di Christian De Sica in Vacanze di Natale”.

De Sica, neanche a dirlo, non ha incassato in silenzio e ha replicato a tono.

Le parole di Christian De Sica

Via Instagram, Christian ha condiviso l’intervista di Gaia e ha tuonato:

“Gaia Nanni dice che rifugge da me e dalle Vacanze di Natale. ‘Ma chi te conosce, ma chi te vo Gaia Nanni'”.

De Sica ha replicato con garbo, ma ha comunque rimesso al suo posto la collega. D’altronde, la Nanni ha commesso un vero e proprio scivolone di stile. Tirare in ballo l’attore, screditando la sua carriera è una mossa sbagliata, soprattutto quando a farla è un’interprete che, ai più, è sconosciuta.

I fan dalla parte di De Sica

I fan, neanche a dirlo, si sono schierati dalla parte di Christian De Sica.

In molti hanno replicato al suo sfogo con alcune delle battute più iconiche dei suoi film. Si legge: “A bambolì… ma vattela a pija n’der cu*o!!!!” oppure “Ma ndo va in giro è agosto, a Befana è er 6 gennaio” o ancora “Mavvedi d’annattene, ma chi te conosce??“.