Christian De Sica contro gli influencer: “Ma possibile essere così cafoni?”

Christian De Sica ha affidato ai social un suo amaro sfogo contro il mondo degli influencer.

Christian De Sica: lo sfogo

A quanto pare Christian De Sica non nutre particolare simpatia per il mondo degli influencer, e infatti in queste ore il celebre attore ha affidato ai social un suo sfogo in cui ha scritto: “Ma certe persone non si so rotte le p…lle di pubblicare quello che mangiano , mentre ballano abbracciati e poi si odiano, le panoramiche delle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i tuffi?”, ha sbottato, e ancora: “E basta.

Ma possibile essere diventati così cafoni?”. Al momento nessuno ha replicato alle parole dell’attore mentre in tanti tra fan, amici e colleghi hanno dato prova di pensarla esattamente come lui.

La vita privata dell’attore

Christian De Sica sta trascorrendo l’estate tra impegni di lavoro e tempo trascorso in compagnia della famiglia. L’attore è sposato dal 1980 con Silvia Verdone, sorella minore del celebre attore Carlo Verdone. I due hanno avuto insieme due figli, Brando e Maria Rosa.

Oggi Christian De Sica è legatissimo a entrambi: “Sono due ragazzi molto intelligenti, sono molto fiero di loro. Brando ha scelto di fare questo mestiere perché si è innamorato venendo a trovarmi sul set. Invece a Maria Rosa piaceva cantare, poi ha scelto di fare la costumista”.