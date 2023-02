Christian De Sica: l'ironia sul nude look di Chiara Ferragni a Sanremo

Attraverso i socail Christian De Sica ha commentato in maniera ironica il nude look sfoggiato da Chiara Ferragni durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023.

Christian De Sica: il commento su Chiara Ferragni

Christian De Sica è stato tra i tanti che, attraverso i social, ha commentato uno dei look indossati da Chiara Ferragni durante il suo debutto come co-conduttice a Sanremo 2023. Il celebre attore ha menzionato l’abito “senza vergogna” (con cui l’influencer sembrava praticamente svestita) e ha mostrato la clip di un suo vecchio film cult e dove indossa una t-shirt dall’aspetto semitrasparente, come il vestito.

“Già fatto”, ha ironizzato l’attore, che ha fatto il pieno di like a mezzo social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian de Sica (@christiandesica35official)

Come sempre non sono mancate comunque critiche e polemiche nei confronti dell’imprenditrice digitale che, una volta sfoggiato il vestito, si è sbrigata a precisare che non fosse nuda ma che quella rappresentato sul vestito fosse solamente un disegno del suo corpo.

Attraverso i social la stessa Chiara Ferragni si è sbrigata a precisare di aver voluto indossare l’abito in questione per mandare un messaggio preciso sui corpi delle donne, troppo spesso presi di mira dal prossimo.

“Questo vestito ha un significato per me molto importante, perché il corpo di una donna non deve mai generare odio o vergogna”, ha dichiarato l’influencer in merito all’abito che, ovviamente, non ha mancato di dividere il popolo del web.