Christian De Sica nonno per la prima volta: la figlia Maria Rosa è incinta

Christian De Sica ha annunciato con gioia che sua figlia Maria Rosa lo renderà presto nonno della sua prima nipotina, Bianca.

Christian De Sica sarà nonno

Christian De Sica ha annunciato pubblicamente che presto sarà nonno della sua prima nipote, Bianca, figlia di sua figlia Maria Rosa. La bambina dovrebbe nascere nei pimi mesi del 2023 e la stessa Maria Rosa ha confessato che Bianca sarebbe stato uno dei nomi che sua madre, Silvia Verdone, aveva preso in considerazione per lei.

“È uno dei nomi che mia mamma avrebbe voluto dare a me. Mi è sempre piaciuto e per questo l’ho scelto per mia figlia, che nascerà tra fine febbraio e inizio marzo.

Finora ho avuto una gravidanza meravigliosa, sono ancora più sensibile del solito e vivo amplificata ogni emozione. Sono al settimo mese e il pancione inizia a essere bello pronunciato e mi rendo conto di affaticarmi in fretta. Ma l’entusiasmo per l’esperienza che vivo mi sta facendo affrontare al meglio anche questi ultimi mesi”, ha confessato la figlia del celebre attore. Christian De Sica dal canto suo non è riuscito a nascondere la sua emozione e ha confessato di essere impaziente di poter finalmente conoscere la sua prima nipotina.

Insieme a Silvia Verdone (sorella dell’attore Carlo Verdone) Christian De Sica ha avuto due figli: Maria Rosa e Brando. Maria Rosa avrà la sua prima bambina insieme al suo compagno, Francesco. In precedenza la ragazza è stata sposata con un imprenditore di nome Federico Pellegrini.