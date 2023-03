Home > Askanews > Christian di Sanzo: "Turismo radici grande business opportunity" Christian di Sanzo: "Turismo radici grande business opportunity"

Roma, 16 mar. (askanews) – “Il progetto del turismo delle radici si trasforma poi in quella che può essere una grande business opportunity per l’Italia e per fare ripartire il turismo dopo la crisi pandemica”: così il deputato Christian di Sanzo, promotore assieme ai colleghi eletti all’estero del Pd – Fabio Porta, Toni Ricciardi e Nicola Carè – nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati della presentazione del libro “Scoprirsi italiani – I viaggi delle radici in Italia” di Marina Gabrieli, Riccardo Giumelli, Delfina Licata e Giuseppe Sommario, patrocinato dal Maeci. “Cercare di utilizzare la rete dell’associazionismo, la rete degli italiani e degli italo-discendenti nel mondo può diventare una grande opportunità nel nostro paese e se la usiamo in maniera strategica, in maniera intelligente, soprattutto guardando alla modernità e all’innovazione che il settore del turismo mette oggi a disposizione”, ha aggiunto.

