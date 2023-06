Una giovane vita spezzata in due con la sua auto. È la scena raccapricciante che si è presentata davanti ai soccorritori e forze dell’ordine a Torre di Mosto, sulla strada provinciale Stretti-Staffolo, provincia di Venezia. Christopher Vidali, 34 anni, ha salutato gli amici con la promessa di rivedersi oggi, al palazzetto dello sport per l’appuntamento con le freccette, ma si è schiantato contro un platano.

Christopher è uno dei tanti giovani (il 64% in Italia) vittime della strada.

Christopher Vidali morto a 34 anni per un incidente

Christopher Vidali ha perso la vita ieri sera, dopo aver trascorso del tempo libero in un bar, con gli amici. Verso la mezzanotte del 23 giugno ha salutato i suoi compagni e si è messo alla guida della sua Volvo v90.

All’altezza di una curva Christopher ha perso il controllo del mezzo, impattando di traverso contro un albero di platano. Un tremendo schianto, tanto che i soccorritori del 118 e i carabinieri della compagnia di Portogruaro hanno ritrovato la vettura spezzata in due, con il troncone posteriore lanciato a oltre 30 metri di distanza dal punto dell’impatto.

Solo all’alba di oggi i militari sono riusciti a ripristinare il traffico e ricostruire l’accauduto.

Il cordoglio degli amici: ciao capitano!

Christopher Vidali era un ragazzo pieno di vita, brillante, sportivo, con tanti progetti e sogni da realizzare. Le foto che condivideva sui suoi canali social testimoniano questa vitalità. Nell’immagine di copertina su Facebook solleva un enorme trota pescata nelle acque dolci del Veneto.

“Oggi (sabato 24 giugno, ndr) doveva essere un giorno di festa, le finali di freccette – ricorda un suo amico caro – Uno sport che ci ha fatto conoscere e condividere l’emozione di fare il capitano di una squadra.

Le nostre in particolare sono molto amiche. La notizia ci ha spiazzato, MI ha spiazzato.

Oggi continuavo a guardare l’ingresso del palazzetto per vederti e abbracciarti come sempre ma tu non c’eri.

Oggi non ho più lacrime. Oggi non contano i risultati. Oggi manchi solo tu. Manchi tremendamente.

Ciao capitano”.

In un altro scatto del 2018 tiene in mano due pesci. L’amico gli chiede: “Have you ever been truly happy in your life?? Yeahh!”. “Sei mai stato veramente felice nella tua vita?? Sì!”.