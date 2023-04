Ci vuole un fiore, Gabbani su Vecchioni: "Abbiamo deciso di trasmettere insieme questo incontro"

Francesco Gabbani ha fatto sentire al cantante Roberto Vecchioni la sua vicinanza per la perdita del secondogenito Arrigo, poi precisa che la scelta di andare in onda è stata presa insieme.

La seconda e ultima puntata di C’è vuole un fiore avrebbe dovuto essere posticipata a seguito del grave lutto che il cantante Roberto Vecchioni sta affrontando in queste ultime ore. La Rai ha tuttavia fatto “dietrofront”, tanto che già con un tweet, Francesco Gabbani aveva anticipato la messa in onda del programma, facendo sentire al cantante di “Samarcanda” tutta la sua vicinanza.

In puntata questo sostegno a Vecchioni è stato ulteriormente rinnovato: “Insieme abbiamo comunque deciso di trasmettere insieme questo incontro”, ha spiegato Gabbani.

Ci vuole un fiore, Gabbani fa sentire la vicinanza a Roberto Vecchioni

Il messaggio di Francesco Gabbani è andato in onda dopo una lunga chiacchierata con il cuoco Francesco Biagiarelli durante la quale si è parlato di sapori e cibi del futuro, quindi è stato mandato il messaggio, inserito prima delle esibizioni di Roberto Vecchioni: “Come sapete tutti, questa settimana un grave lutto ha colpito Roberto Vecchioni al quale siamo tutti davvero vicini e al quale facciamo sentire tutto l’affetto possibile. Roberto, qualche settimana fa, è stato con noi a Ci vuole fiore per una chiacchierata nella quale si era messo in gioco prestandosi a fare da alunno e io da professore e per farci ascoltare due suoi meravigliosi bravi. Insieme abbiamo comunque deciso di trasmettere questo splendido incontro vissuto con me e con il pubblico, un incontro nel quale Roberto ci sprona ad avere speranza in noi stessi e nel futuro, insegnandosi metaforicamente a volare”.

Il precedente tweet di Gabbani

Lo scorso 19 aprile, Francesco Gabbani aveva annunciato così che Ci vuole un fiore, sarebbe andato in onda regolarmente: “Venerdì sera all’interno di “Ci Vuole un Fiore” andrà in onda un contributo con il Professor Roberto Vecchioni registrato precedentemente la messa in onda. Un contributo prezioso con cui il Professore ci sprona, attraverso le sue canzoni e un dialogo, ad avere speranza e a credere in noi stessi.

È difficile trovare le parole giuste per esprimere il dolore per una così grave perdita ma ci tengo a manifestare a Roberto Vecchioni e alla sua famiglia tutta la mia vicinanza”.