“Ci vuole un fiore”, lo show green condotto da Gabbani e Fialdini

Roma, 5 apr. (askanews) – Una serata speciale per l’Ambiente. “Ci vuole un fiore” è la prima serata che Rai1 dedica, venerdì 8 aprile ore 21.20, al tema del green, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua e a quella della Terra.

Intorno a Francesco Gabbani, accompagnato da Francesca Fialdini, si raccolgono artisti e scienziati per raccontare con parole e musica a tutti gli italiani che ognuno può fare la sua parte e la transizione ecologica è una necessità imprescindibile.

“Io che sono un cantautore – dice Gabbani – ho deciso di mettermi in gioco anche come presentatore perché il tema che andiamo a trattare con questo show è fondamentale, quello del rispetto dell’ambiente e della cura del futuro del nostro Pianeta. Un tema sul quale non possiamo restare fermi, un tema che ci riguarda tutti, su cui tutti possiamo fare qualcosa”.

Uno show di nuova concezione: “Lo show – prosegue – sarà l’occasione per suonare e cantare dei brani che hanno fatto la storia della musica, ma sarà anche occasione per osservarli da una angolazione diversa.

Racconteremo la storia di alcuni artisti che in tempi non sospetti erano già ecologisti e avevano l’attenzione e la protezione per il nostro Pianeta”.

Gabbani è accompagnato in questa nuova avventura da Francesca Fialdini e un parterre di grandi ospiti.

“Uno show come questo – afferma Francesca Fialdini – è importantissimo perché sensibilizzare rimanere vigili è una cosa importante, soprattutto quando la nostra attenzione è catturata da altro, come la guerra o la pandemia. E allora ci si potrebbe chiedere che senso ha andare a sensibilizzare sul tema dell’ambiente? Ma è proprio perché sappiamo che le guerre rischiano di far correre ancora più veloce l’orologio della distruzione del nostro Pianeta e perché sappiamo che le pandemie nascono anche dal cattivo uso che abbiamo fatto delle risorse naturali”.