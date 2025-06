Ciafani (Legambiente): no al nucleare, investire sulle rinnovabili

Mantova, 13 giu. (askanews) – “Che le aziende che investono in innovazione siano protagoniste in questo peridoo in Italia, in Europa e nel mondo, lo dicono i dati di fonti istituzionali assolutamente non ambientaliste, non ultimi i dati dell’Agenzia Internazionale sulle Rinnovabili che raccontano che nello scorso anno, nel mondo, il 92,5% degli investimenti sulla produzione di energia ha riguardato le rinnovabili mentre solo il 7,5% gli impianti a fonti fossili e nucleari.

Questa è anche una risposta a chi dice che il nucleare serve per rendere più competivivo il nostro Paese. Dobbiamo continuare a investire in quelle tecnologie che riducono la dipendenza dell’Italia dall’estero e che abbassano la bolletta. Lo faremo con l’innovazione e con le fonti pulite: con nessun’altra fonte energetica sarà possibile fare altrettanto”. Lo ha detto Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, intervistato da askanews a Mantova alla seconda giornata del Seminario Estivo di Fondazione Symbola.