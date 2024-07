Ciak d'oro per leserie tv, premiati da Verdone ai The Jackal

Roma, 11 lug. (askanews) – Carlo Verdone nella sua carriera di riconoscimenti ne ha avuti molti ma per la sua prima serie, “Vita da Carlo”, ha ottenuto anche il Ciak d’oro Classic alla (nuova) carriera, per il modello nuovo di racconto, a metà strada tra sit-com e commedia d’autore. Verdone è stato infatti uno dei vincitori quest’anno dei “Ciak d’oro Serie tv 2024 “attribuiti dalla redazione della rivista “Ciak”. “Vita da Carlo sarà fatta di quattro stagioni, due ne ho fatte, la terza uscirà dopo l’estate poi inizio a girare la quarta e poi con la quarta basta. – ha detto l’attore-regista – Si tornerà a fare un film”.

Un altro regista di cinema, Paolo Genovese, è stato premiato per “I Leoni di Sicilia” con il “Ciak d’oro per la Migliore serie italiana dell’anno per il pubblico internazionale”. A Jasmine Trinca è andato il Ciak d’oro come “Rivelazione dell’anno” nelle serie tv, per le grandi interpretazioni ne “La Storia” diretta da Francesca Archibugi e in “Supersex”.

Un’altra amatissima interprete di fiction quest’anno è stata Cristiana Capotondi, a cui è andato il premio per la “Miglior interpretazione in un film tv”, ovvero “Margherita delle stelle” di Giulio Base, su l’astrofisica Margherita Hack. Per quanto riguarda i riconoscimenti assegnati dai lettori i “Ciak d’oro Serie tv del pubblico 2024” con andati ad “Un’estate fa” come miglior serie italiana dell’anno, a Maria Chiara Giannetta come migliore attrice italiana per “Blanca”, a Luca Argentero, miglior attore in “Doc – Nelle tue mani 3”.

Infine la migliore serie italiana per il pubblico più giovane è risultata “Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget”, firmata e interpretata dai The Jackal, che alla loro maniera hanno dichiarato: “Dire che ce l’aspettavamo è un po’ presuntuoso.. Però abbiamo un sacco di parenti mi che votano, quindi era nell’aria almeno a Caserta, io l’ho detto a una sacco di persone. Non ce lo aspettavamo perché non ce lo meritavamo, diciamolo”.