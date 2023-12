L'uomo era fuori servizio ed è stato colpito da un proiettile, non è grave

A Ciampino una banda di rapinatori ha tentato il colpo in una filiale della Banca Popolare di Novara, ma il tentativo di rapina è finito con colpi di pistola in mezzo alla strada. Ad avere la peggio è stato un carabiniere fuori servizio che è stato ferito di striscio da un proiettile, e sue condizioni non sono gravi.

Leggi anche: Alberto Scagni, migliorano le sue condizioni dopo il pestaggio: nei prossimi giorni sarà operato

Il tentativo di rapina

La banda ha tentato di rapinare una filiale della Banca Popolare di Novara, a Ciampino. Il carabiniere fuori servizio, visto quello che stava accadendo all’interno della Banca, è intervenuto per fermare la rapina.

Uno dei rapinatori, che era rimasto a fare “da palo“, ha esploso dei colpi di pistola in mezzo alla strada e in pieno giorno. Uno dei proiettili sparati dal rapinatore ha colpito alla testa il carabiniere, ferendolo solo di striscio.

Le sue condizioni non sono gravi

Il carabiniere ferito alla testa dal proiettile è stato subito trasportato in ospedale per essere medicato. Le sue condizioni non sono gravi.

Il gruppo di rapinatori, subito dopo i colpi di pistola, si è dato alla fuga. Per trovarli, le forze dell’ordine hanno dato vita a diversi posti di blocco nel territorio di Ciampino e di Castelli Romani.

Leggi anche: Roma, giudizio immediato per il 17enne che a giugno scorso uccise Michelle Causo