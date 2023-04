Ciao Darwin, nuova edizione: il riferimento al Vangelo nel titolo

Ciao Darwin condotto magistralmente da Paolo Bonolis è da tanti anni uno dei programmi più amati delle reti Mediaset. Nella prossima stagione andrà in onda la nona edizione dello show che, per l’occasione, riporta nel sottotitolo una frase molto particolare presa dal Vangelo di Giovanni.

Ciao Darwin, il sottotitolo della nuova edizione: il riferimento al Vangelo

“Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra contro di lei” – è uno dei passaggi più noti della Bibbia e, nello specifico, del Vangelo di Giovanni. Ed è proprio questa frase che è stata scelta come sottotitolo della nona edizione di Ciao Darwin. Poche parole, che sembrano però molto azzeccate per descrivere un programma che è noto per voler spingere i limiti, fissati dalla società, sempre un po’ oltre.

Tutte le novità della nona edizione di Ciao Darwin

Per il momento non si sa ancora molto delle novità previste per la nuova edizione di Ciao Darwin. Il programma più dissacrante delle reti Mediaset, però, con tutta probabilità non modificherà di molto lo schema che lo ha fatto amare da tanti italiani negli scorsi anni. Due categorie contrapposte basate su qualche stereotipo della società contemporanea saranno a confronto e i protagonisti si divertiranno tra sfide fische e psicologiche.