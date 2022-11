“Ciao Mamma Vado in America”, corso per diventare avvocato in Usa

Roma, 10 nov. (askanews) – Con la collaborazione dell’Università di Roma Tre, la Nova Southeastern University (NSU), l’Italy-America Chamber of Commerce di Miami e degli studi legali Statunitensi, Arce Immigration Law e Barakat+Bossa, si terrà il 5 dicembre presso il Centro Studi Americani di Via Michelangelo Caetani 32 a Roma, un incontro per avere una panoramica sulle borse di studio disponibili e sui programmi di studio internazionali che permettono l’accesso all’esame di abilitazione da avvocato in America.

Come accedere al Dual Degree Program (il programma di Doppia Laurea)?. I professori Rebecca Spitzmiller e Vincenzo Zeno Zencovich forniranno i dettagli sul Dual Degree Program, il programma di doppia laurea offerto dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre e la Nova Southeastern University (NSU) in Florida.

Dopo aver affrontato le diverse fasi della transizione verso gli Stati Uniti, sia come studente presso l’Università degli Studi di Roma Tre, che presso la Nova Southeastern University, l’avvocato Giorgio Polacco illustrerà le strategie per affrontare il Dual Degree Program e superare il Bar Exam per diventare avvocati in America.

Con l’avvocato Giacomo Bossa, invece, si esploreranno gli aspetti professionali legati al mondo legale americano. Per partecipare, invia una e-mail a ciaomammavadoinamerica@gmail.com