Cibo: Caramiello (M5s), 'Lollobrigida ha preso un granchio, ma non quello blu'

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – "Ci siamo abituati, ma stavolta il ministro Lollobrigida si è superato, prendendo un granchio gigantesco, certo non quello blu. Dire durante il meeting di Rimini che da noi i poveri molto spesso mangiano meglio dei ricchi è semplicemente uno schiaffo a tutte quelle persone oggi in drammatica difficoltà che fanno fatica a fare la spesa schiacciate da un'inflazione dei generi alimentari ancora su livelli altissimi. Diventano oggettivamente intollerabili dichiarazioni di questo tipo da parte di un ministro sempre più inadeguato". Lo comunica in una nota Alessandro Caramiello, capogruppo M5S in commissione Agricoltura alla Camera.