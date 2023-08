Cibo: D’Elia (Pd), 'da Lollobrigida assurdo e ipocrita elogio della povertà'

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - “I poveri mangiano meglio dei ricchi. Non è una battuta ma una affermazione del ministro dell’Agricoltura Lollobrigida. Un assurdo e ipocrita elogio della povertà da parte di un governo che strizza l’occhio agli evasori, che non vuole il sa...

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “I poveri mangiano meglio dei ricchi. Non è una battuta ma una affermazione del ministro dell’Agricoltura Lollobrigida. Un assurdo e ipocrita elogio della povertà da parte di un governo che strizza l’occhio agli evasori, che non vuole il salario minimo, che ha varato un decreto sul lavoro che è un manifesto contro chi non ce la fa. Arrampicandosi in un surreale elogio del cibo di qualità Lollobrigida si dimentica della realtà del paese, dove i pezzi dei prodotti alimentari è schizzato alle stelle e dove che sta peggio è costretto a consumare cibo spazzatura. Se questo governo vuole aiutare i poveri riduca le accise, tagli il cuneo fiscale, introduca il salario minimo e la smetta di dire stupidaggini”. Così la senatrice del Pd Cecilia D’Elia.