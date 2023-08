Cibo: Foti, 'Orlando fa finta di non capire valore nostra cultura alimentare'

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – "Orlando fa finta di non capire, ma penso che tra i tanti presenti al convegno dotati evidentemente di maggiore capacità di comprensione, sia stato chiarissimo il concetto del valore della nostra cultura alimentare interclassista. In Italia, spesso spendere meno significa ricercare prodotti, accorciando le filiere e rivolgendosi ai produttori che ne realizzano mediamente di ottima qualità, come ha sottolineato il ministro Lollobrigida. Significa ricercare meno prodotti sofisticati e costosi, gravati da spese di trasformazione e promozione, che ne aumentano il prezzo, ma non i benefici per la salute. In questo senso siamo più fortunati di altre culture alimentari, nelle quali i ricchi possono permettersi ‘benessere’ mangiando bene e i più poveri costretti a mangiare prodotti di bassissima qualità. Per esempio negli Stati Uniti il divario tra alimentazione dei più ricchi e dei più poveri in termini qualitativi è mediamente elevato, con criticità impattanti sulla salute. Sovrappeso, obesità e patologie connesse, per esempio. L’ex ministro del Lavoro dovrebbe commentare i dati sull’occupazione in crescita dopo la parziale abolizione del reddito di cittadinanza, cioè la parte identificabile con il non lavoro a spese di chi fatica". Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, risponde ad Andrea Orlando, deputato del Partito democratico.