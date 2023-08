Cibo: Montaruli (Fdi), 'sinistra professionista della mistificazione'

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - “La sinistra si rivela una professionista della mistificazione e, non avendo argomenti, costruisce proprie verità per screditare in maniera indecente. L’ultima trovata che colpisce questa volta il ministro Lollobrigida non solo e’ un artifizio di ...

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – “La sinistra si rivela una professionista della mistificazione e, non avendo argomenti, costruisce proprie verità per screditare in maniera indecente. L’ultima trovata che colpisce questa volta il ministro Lollobrigida non solo e’ un artifizio di pessimo gusto ma denota un’ignoranza senza precedenti. Le parole del ministro sono chiare e sottolineano una verità che si rafforza con il raffronto di altre Nazioni. Se sono queste le argomentazioni delle opposizioni è perché, sterili di ,contenuti non sanno più a che aggrapparsi e questo è la conferma che il ministro, con tutto il governo, sta lavorando bene”. Lo ha detto Augusta Montaruli, vicepresidente del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.