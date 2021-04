Cibo sano per dimagrire: come prepararsi per l’estate

Il cibo sano aiuta a dimagrire e prepararsi all'estate in modo corretto.

Perdere peso in vista dell’estate è un obiettivo che si pongono in tantissimi per arrivare in forma all’appuntamento con la prova costume. Per dimagrire è importante consumare cibo sano che sia ipocalorico e faccia bene. Ecco alcuni consigli e cosa portare in tavola.

Cibo sano per dimagrire

Chiunque abbia cominciato o decida d’iniziare una dieta sa bene che bisogna adattare il regime alimentare al fisico e alle esigenze di ognuno in modo da ottenere risultati che siano utili e duraturi nel tempo. Ovviamente si consiglia di farsi seguire da un esperto che saprà indicare il regime maggiormente adatto, ma anche il tipo di cibo sano da consumare.

Che cibo sano consumare è la domanda che molti si pongono quando bisogna cominciare una dieta. Con questo termine si fa riferimento a tutti quegli alimenti che sono ipocalorici e che fanno bene, non solo in fase di dimagrimento, ma anche per quanto riguarda la prevenzione di determinate patologie e disturbi. Mangiare bene significa, non soltanto salvaguardare il fisico, ma anche godere dei vantaggi e benefici di una alimentazione bilanciata ed equilibrata nel modo giusto.

Per chi vuole dimagrire e perdere i chili in eccesso in vista della prova costume, uno degli alimenti da portare in tavola è sicuramente la frutta e la verdura. Sono cibo sano che, non solo porta vitamine e nutrienti necessari, ma permette anche di saziarsi riducendo il senso di fame in modo da non abbuffarsi troppo ai pasti.

Per esempio, un frullato di frutta o una banana da consumare al mattino, appena svegli a colazione, è l’ideale per affrontare la giornata proprio perché si tratta di un alimento ricco di potassio. Un minestrone da consumare a cena è perfetto perché ricco di frutta e verdura, oltre a essere molto nutriente e facile da preparare.

Cibo sano per dimagrire: consigli

Per dimagrire, invece di sottoporsi a diete restrittive e rigide, è molto importante mangiare cibo sano che aiuti a stare in forma, anche in previsione dell’estate e della prova costume, ormai imminente. Alcuni alimenti che si portano sulla tavola aiutano a dimagrire dal momento che hanno tantissime proprietà, oltre a favorire la digestione.

Inoltre, sono alimenti che contengono tantissime fibre che permettono di avere una pancia piatta per dimagrire in modo sano e corretto. Il limone è un cibo sano che non può assolutamente mancare dal momento che combatte la cellulite, è detox e aiuta a perdere peso. Un bicchiere, a digiuno al mattino, di acqua e limone, permette di depurarsi e liberare le tossine in eccesso.

Gli asparagi sono un altro dei cibi sani da consumare per dimagrire: hanno poche calorie e sono diuretici. Inoltre, si accompagnano benissimo in tante ricette. I pomodori da consumare sia crudi che cotti fanno bene alla linea. Considerato un ottimo antiossidante, accelera il metabolismo, oltre a migliorare la funzione digestiva. Un cibo sano da consumare in insalate, magari in estate per qualcosa di fresco e leggero.

Oltre a questi alimenti, ve ne sono tantissimi altri: dai cavolfiori agli spinaci passando per la papaya arrivando al riso da consumare integrale in quanto ricco di fibre e utile nel dimagrimento.



